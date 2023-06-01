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13:24, 1 июня 2023Экономика

Армия Судана взорвала печатный станок своих противников

Bloomberg: армия Судана взорвала станок для печатания денег Сил быстрого реагирования

Фото: Mohamed Nureldin Abdallah / Reuters

Вооруженные силы Судана захватили и взорвали печатный станок, который Силы быстрого реагирования (СБР) использовали для финансирования своих операций. Об этом со ссылкой на источники сообщает Bloomberg.

В ответ СБР совершили налет на Центробанк. Последствия операции, в том числе удалось ли им завладеть золотым запасом, неизвестны. Представители обеих сторон конфликта не ответили на вопросы. В Twitter-аккаунте Сил быстрого реагирования утверждается, что армия атаковала фабрику по печатанию денег в Хартуме, но не говорится о последствиях нападения.

Столкновения в Судане между армией и СБР начались в апреле. Поводом стали разногласия между главнокомандующим армией и главой Суверенного совета (высший орган власти, временно сформированный в 2019 году для транзита власти, — прим. «Ленты.ру») Абдель Фаттахом аль-Бурханом и его заместителем Мухаммедом Хамданом Даклу (Хамидти).

Замглавы МИД России Михаил Богданов ранее заявлял, что Москва готова выступить посредником в урегулировании конфликта в Судане и предоставить площадку для переговоров.

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    Платон Щукин
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