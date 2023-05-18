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16:05, 18 мая 2023Мир

МИД заявил о готовности России помочь в урегулировании конфликта в Судане

МИД: Россия готова выступить посредником в урегулировании конфликта в Судане

Фото: Mohamed Nureldin Abdallah / Reuters

Россия готова выступить посредником в урегулировании конфликта в Судане, предоставив площадку для переговоров. Об этом сообщил замглавы МИД РФ Михаил Богданов, его цитирует РИА Новости.

«Если это будет необходимо, мы всегда готовы. Мы никому не навязываемся», — сказал дипломат, комментируя готовность России выступить организатором переговоров.

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Богданов подчеркнул, что Россия выступает против иностранного вмешательства в суданские дела, а суданцы «сами должны разобраться в собственных проблемах».

Ранее посол Судана в России Мохаммед Эльгазали Эльтижани Сиррадж заявил, что сотрудничеству между Москвой и Хартумом не угрожают суданские актуальные события. По его словам, суданцы никогда не забудут, что Россия не закрыла посольство в Хартуме в разгар политического кризиса в его стране.

Столкновения в Судане начались в апреле между армией и СБР — военизированной организацией, ранее управлявшейся правительством страны. Поводом стали разногласия между главнокомандующим армией и главой Суверенного совета (высший орган власти, временно сформированный в 2019 году для транзита власти) Абдель Фаттахом аль-Бурханом и его заместителем Мухаммедом Хамданом Даклу (Хамидти).

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Глеб Бажуткин
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