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05:46, 29 июня 2023Бывший СССР

Российская авиация уничтожила танк ВСУ на краснолиманском направлении

Минобороны: российская авиация нанесла удар по украинским военным и уничтожила танк ВСУ

Фото: Stringer / Reuters

Российская авиация нанесла удар по украинским военным и уничтожила танк Вооруженных сил Украины (ВСУ) на краснолиманском направлении. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Министерство обороны.

Нанесение ударов обеспечивал авиационный наводчик Центрального военного округа. По данным ведомства, танк ВСУ был уничтожен ударным вертолетом Ка-52.

«Работа авиационных наводчиков позволяет проводить точное поражение личного состава и техники подразделений ВСУ всеми видами авиационной техники, задействованной в зоне проведения СВО», — сообщили в министерстве.

Ранее сообщалось, что российские военные, ведущие бои у города Орехов в Запорожской области, уничтожили около 10 единиц военной техники противника, а также ликвидировали специальную группу сил специальных операций ВСУ.

28 июня стало известно, что главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный доложил главе Объединенного комитета начальников штабов США Марку Милли о ходе контрнаступления и потребностях украинской армии.

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    Марина Совина
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