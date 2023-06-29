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10:00, 29 июня 2023Наука и техника

В Китае назвали сроки запуска аналога Falcon 9

SpaceNews: китайский аналог американской ракеты Falcon 9 полетит в мае 2024 года
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Joe Skipper / Reuters

Китайская компания Space Pioneer планирует в мае 2024 года запустить аналог американской ракеты Falcon 9. Соответствующие сроки со ссылкой на заявление главного конструктора носителя Tianlong-3 Лю Синлуна называет SpaceNews.

Издание напоминает, что Tianlong-3 представляет собой двухступенчатую ракету с многоразовой первой ступенью. Двигатели носителя в качестве топлива используют керосин и кислород. Ракета рассчитана на выведение на низкую околоземную орбиту 17 тонн полезной нагрузки.

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SpaceNews пишет, что в ходе первого полета Tianlong-3 не предполагается сохранение первой ступени, которая получила два двигателя и рассчитана на использование до десяти раз.

В апреле частная компания Space Pioneer (также известна как Beijing Tianbing Technology) первой в Китае запустила носитель Tianlong-2 («Небесный дракон-2»), работающий на жидкостном ракетном двигателе.

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    Иван Потапов
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