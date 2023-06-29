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01:23, 29 июня 2023Мир

Береговая охрана США обнаружила останки погибших на батискафе «Титан»

Береговая охрана США предположительно обнаружила останки погибших на батискафе «Титан»

Фото: Oceangate Expeditions / Reuters

Береговая охрана США предположительно обнаружила останки погибших на батискафе «Титан», который затонул в Атлантике. Их собираются подвергнуть анализу, сообщает РИА Новости.

Глава комиссии по расследованию крушения, капитан Береговой охраны Джейсон Нойбауэр поблагодарил всех, кто участвовал в поисках пропавшего подводного аппарата на экстремальных морских расстояниях и глубинах.

Ранее стало известно, что судно Horizon Arctic доставило в порт канадского Сент-Джонса обломки взорвавшегося в Атлантике батискафа «Титан». Части батискафа сгрузили с корабля при помощи крана. Отмечается, что судно работало в районе гибели аппарата на протяжении десяти дней.

18 июня туристы начали спуск к затонувшему пассажирскому лайнеру «Титаник» в Атлантике на подводном аппарате «Титан» и исчезли. 22 июня спасатели нашли пять крупных обломков батискафа недалеко от «Титаника». Судя по их характеру, на аппарате произошел направленный внутрь взрыв. Известно, что на борту судна находились пять человек: генеральный директор OceanGate Стоктон Раш, миллиардер Хэмиш Хардинг, бизнесмен и миллиардер Шахзада Давуд и его сын Сулеман Давуд, а также французский исследователь Поль-Анри Наржоле. Никому из них спастись не удалось.

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    Марина Совина
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