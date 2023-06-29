Береговая охрана США обнаружила останки погибших на батискафе «Титан»

Береговая охрана США предположительно обнаружила останки погибших на батискафе «Титан»

Береговая охрана США предположительно обнаружила останки погибших на батискафе «Титан», который затонул в Атлантике. Их собираются подвергнуть анализу, сообщает РИА Новости.

Глава комиссии по расследованию крушения, капитан Береговой охраны Джейсон Нойбауэр поблагодарил всех, кто участвовал в поисках пропавшего подводного аппарата на экстремальных морских расстояниях и глубинах.

Ранее стало известно, что судно Horizon Arctic доставило в порт канадского Сент-Джонса обломки взорвавшегося в Атлантике батискафа «Титан». Части батискафа сгрузили с корабля при помощи крана. Отмечается, что судно работало в районе гибели аппарата на протяжении десяти дней.

18 июня туристы начали спуск к затонувшему пассажирскому лайнеру «Титаник» в Атлантике на подводном аппарате «Титан» и исчезли. 22 июня спасатели нашли пять крупных обломков батискафа недалеко от «Титаника». Судя по их характеру, на аппарате произошел направленный внутрь взрыв. Известно, что на борту судна находились пять человек: генеральный директор OceanGate Стоктон Раш, миллиардер Хэмиш Хардинг, бизнесмен и миллиардер Шахзада Давуд и его сын Сулеман Давуд, а также французский исследователь Поль-Анри Наржоле. Никому из них спастись не удалось.