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07:57, 29 июня 2023Экономика

Объемы производства Toyota в мае оказались рекордными

Объемы производства Toyota в мае увеличились до рекордных 33,4%

Фото: Илья Наймушин / РИА Новости

Объемы производства японского автоконцерна Toyota в мае составили 847 тысяч автомобилей — это на 33,4 процента больше год к году. Об этом говорится в распространенном отчете компании, передает ТАСС.

По данным компании, майские показатели выпуска оказались рекордными для этого месяца за всю историю концерна. Уточняется, что мировые продажи в мае также увеличились на 10,1 процента — до 838,4 тысячи единиц.

Агентство отмечает, что в прошлом году Toyota вместе с дочерними компаниями Daihatsu и Hino третий год подряд заняли первое место по продажам машин в мире, реализовав 10,48 миллиона авто.

Ранее сообщалось, что Toyota начал работу над электромобилем с ненастоящими элементами управления. По словам журналистов, водитель такого электромобиля сможет переключать передачи во время движения, однако фактически на процесс управления машиной его действия не будут оказывать никакого влияния.

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    Юлия Мискевич
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