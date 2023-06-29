Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
20:01, 29 июня 2023Экономика

Лидеры ЕС потребуют активнее искать способы отдать активы России Украине

Reuters: на саммите ЕС потребуют активнее искать способы отдать активы России Украине

Фото: Oleksandr Ratushniak / Reuters

На проходящем в Брюсселе саммите Евросоюза (ЕС) лидеры стран блока потребуют от Еврокомиссии и других органов исполнительной власти активнее искать способы направить замороженные российские активы России на нужды восстановления Украины. Об этом сообщил Reuters, который ознакомился с черновиком коммюнике по итогам встречи.

Пока юристы не смогли найти законных способов инициировать такой процесс. Как писал Bloomberg, в ЕС пришли к выводу, что не могут конфисковать замороженные активы России на законных основаниях. При этом чиновники изучают возможность изъятия накопленных процентов или купонных выплат по облигациям для передачи их в пользу Украины.

Как пишет Financial Times, лидеры ЕС планируют предложить Украине «будущие обязательства в области безопасности» и стремятся согласовать финансирование поставок оружия через Европейский фонд мира. В анонсе саммита, который проходит 29-30 июня в бельгийской столице, говорится, что ЕС продолжит поддерживать экономику, общество, вооруженные силы и будущее восстановление Украины.

Евросоюз заморозил активы Банка России более чем на 200 миллиардов евро. Эти данные в мае 2023 года подтвердила официальный представитель Еврокомиссии Кристиан Виганд. Всего из-за западных санкций Россия лишилась доступа к половине своих золотовалютных резервов — около 300 миллиардов долларов (общий объем активов тогда был равен 640 миллиардам).

Что думаешь? Оцени!
    Платон Щукин
    Обсудить
    Последние новости

    В Ираке взяли штурмом посольство Швеции

    Россиянин домогался маленьких девочек в 2021 и 2023 годах и попал под суд

    Задержание собиравшей информацию для ГУР МОУ украинки попало на видео

    Сироты в российском регионе получили от властей квартиры без тепла и света

    В Ростове-на-Дону после попытки мятежа силовики изъяли оружие и военную технику

    На Украине понадеялись начать переговоры о вступлении в ЕС в ближайшие полгода

    Ошибку в Windows исправили спустя полгода

    Богатые иностранцы бросились скупать жилье в Испании

    В российском регионе ФСБ задержала троих уголовных авторитетов за пропаганду АУЕ

    43-летняя украинская актриса показала фигуру в купальнике

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости