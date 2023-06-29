Лидеры ЕС потребуют активнее искать способы отдать активы России Украине

Reuters: на саммите ЕС потребуют активнее искать способы отдать активы России Украине

На проходящем в Брюсселе саммите Евросоюза (ЕС) лидеры стран блока потребуют от Еврокомиссии и других органов исполнительной власти активнее искать способы направить замороженные российские активы России на нужды восстановления Украины. Об этом сообщил Reuters, который ознакомился с черновиком коммюнике по итогам встречи.

Пока юристы не смогли найти законных способов инициировать такой процесс. Как писал Bloomberg, в ЕС пришли к выводу, что не могут конфисковать замороженные активы России на законных основаниях. При этом чиновники изучают возможность изъятия накопленных процентов или купонных выплат по облигациям для передачи их в пользу Украины.

Как пишет Financial Times, лидеры ЕС планируют предложить Украине «будущие обязательства в области безопасности» и стремятся согласовать финансирование поставок оружия через Европейский фонд мира. В анонсе саммита, который проходит 29-30 июня в бельгийской столице, говорится, что ЕС продолжит поддерживать экономику, общество, вооруженные силы и будущее восстановление Украины.

Евросоюз заморозил активы Банка России более чем на 200 миллиардов евро. Эти данные в мае 2023 года подтвердила официальный представитель Еврокомиссии Кристиан Виганд. Всего из-за западных санкций Россия лишилась доступа к половине своих золотовалютных резервов — около 300 миллиардов долларов (общий объем активов тогда был равен 640 миллиардам).