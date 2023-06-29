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10:21, 29 июня 2023Ценности

Россиянкам перечислили самые модные модели брюк в 2023 году

Стилистка Ксения Болилая добавила джинсы темного оттенка в список модных в 2023 году брюк

Фото: Unsplash

Стилистка Ксения Болилая перечислила россиянкам самые модные модели брюк в 2023 году. Ее комментарий публикует портал «А теперь внимание!».

В первую очередь в список вошли черные классические изделия с прямыми или узкими штанинами, которые подойдут как для формальных, так и для вечерних мероприятий. Помимо этого, по словам эксперта, популярными являются джинсы темного оттенка, которые можно носить в любое время суток, добавляя подходящие аксессуары.

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Кроме того, Болилая добавила, что широкие штаны с высокой талией, а также укороченные брюки-кюлоты пользуются спросом у женщин. «Первые будут прекрасно смотреться с топами, блузами, рубашками и кардиганами, создавая женственный и элегантный образ. В свою очередь, вторые станут необычным элементом любого наряда, подходя как для повседневной, так и для формальной носки», — пояснила она.

В заключение стилистка отметила брюки-чинос (изделие специального кроя, который выделяется наличием карманов характерной формы, — прим. «Ленты.ру»), легинсы или тайтсы (спортивные штаны, которые очень плотно облегают тело, — прим. «Ленты.ру»).

Ранее в июне россиянкам перечислили самые модные модели юбок. Российская стилистка Селена Сафарова рассказала, что популярными в текущем сезоне стали юбки макси из денима и прозрачных тканей.

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    Екатерина Ештокина
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