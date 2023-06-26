Россиянкам перечислили самые модные модели юбок
Российская стилистка Селена Сафарова перечислила россиянкам самые модные модели юбок. Ее комментарий публикует портал «А теперь внимание!».
По словам эксперта, популярными в текущем сезоне стали юбки макси из денима или изделия с эффектом прозрачности. Любительницам предметов гардероба в бельевом стиле специалистка порекомендовала присмотреться к асимметричным моделям или необычного и сложного кроя.
Сафарова рассказала, что микроюбки также пользуются спросом у женщин. «Их можно спустить на бедра и вытащить резинку боксеров, можно носить в классическом виде», — уточнила она. В заключение стилистка отметила юбки-пачки. «Главное стилизовать все так, чтобы вас не перепутали с балериной», — иронично отметила она.
Ранее россиянкам назвали портящие фигуру модели юбок. Так, ухудшить внешний вид способны данные предметы гардероба из неопрена. Указанный материал не является экологичным, неудобен в жару и визуально утяжеляет низ фигуры.