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13:21, 26 июня 2023Ценности

Россиянкам перечислили самые модные модели юбок

Стилистка Сафарова рассказала, что микроюбки и юбки-пачки стали модными в текущем сезоне

Фото: Jeremy Moeller / Getty Images

Российская стилистка Селена Сафарова перечислила россиянкам самые модные модели юбок. Ее комментарий публикует портал «А теперь внимание!».

По словам эксперта, популярными в текущем сезоне стали юбки макси из денима или изделия с эффектом прозрачности. Любительницам предметов гардероба в бельевом стиле специалистка порекомендовала присмотреться к асимметричным моделям или необычного и сложного кроя.

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Сафарова рассказала, что микроюбки также пользуются спросом у женщин. «Их можно спустить на бедра и вытащить резинку боксеров, можно носить в классическом виде», — уточнила она. В заключение стилистка отметила юбки-пачки. «Главное стилизовать все так, чтобы вас не перепутали с балериной», — иронично отметила она.

Ранее россиянкам назвали портящие фигуру модели юбок. Так, ухудшить внешний вид способны данные предметы гардероба из неопрена. Указанный материал не является экологичным, неудобен в жару и визуально утяжеляет низ фигуры.

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    Екатерина Ештокина
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