Россиянкам назвали портящие фигуру модели юбок

Стилистка Юлия Зверева назвала юбки с баской и с широкой кокеткой портящими фигуру

Российская стилистка назвала портящие фигуру модели юбок. Ее комментарий публикует портал «А теперь внимание!».

Ухудшить внешний вид способны данные предметы гардероба из неопрена. По словам специалистки, указанный материал не является экологичным, неудобен в жару и визуально утяжеляет низ фигуры. В то же время изделия с баской добавляют лишний объем в зоне бедер, а с широкой кокеткой — зрительно укорачивают рост, отметила эксперт.

Кроме того, собеседница издания внесла в список фасон «тюльпан», который полнит, и джинсовые мини-юбки на пуговицах, в настоящее время утратившие актуальность.

Ранее в июне стилистка Ксения Болилая назвала россиянкам подходящую любому типу фигуры летнюю одежду. Универсальными для всех типов телосложения специалистка посчитала платья-рубашки, платье с запахом и платье А-силуэта.