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14:29, 29 июня 2023Спорт

Чемпионка ОИ из России объяснила желание развестись с уехавшим в США мужем

Чемпионка ОИ Позднякова заявила, что развелась с мужем, так как не хотела ехать в США

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Двукратная олимпийская чемпионка по фехтованию София Позднякова рассказала о разводе с мужем — саблистом Константином Лохановым. Спортсменка высказалась на канале «Алла Шишкина / Без воды» в YouTube.

По словам спортсменки, она поняла, что у нее нет желания ехать в США вместе с супругом. «Произошла какая-то переоценка ценностей. Просто поняла, что мы разные и от жизни тоже хотим разного, смотрим на нее в разных направлениях», — объяснила Позднякова.

Россиянка также поблагодарила мужа за совместную жизнь. «Теперь я разведенка. Не испытывала никакой депрессии, не "умирала"», — добавила Позднякова.

5 сентября прошлого года стало известно, что Лоханов и Позднякова разводятся. Сообщалось, что россиянин уехал в США, чтобы заниматься тренерской деятельностью. Лоханов предлагал жене поехать с ним, однако фехтовальщица решила остаться в России и подать на развод.

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    Алексей Гусев
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