Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
22:38, 29 июня 2023Мир

Пентагон заявил о сохранении каналов связи военных России и США

Пентагон: события в России не повлияли на работу экстренных каналов связи военных РФ и США

Фото: Reuters

Каналы для экстренных контактов между военными США и РФ остаются открытыми, несмотря на мятеж лидера частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Евгения Пригожина, заявил официальный представитель Пентагона Патрик Райдер. Об этом пишет РИА Новости.

По его словам, последние события в России не повлияли на их работу. «Что касается контактов между военными по "горячим линиям", которые мы создали, то нет, мне неизвестно о каком-либо влиянии на их работу», — указал он. По данным политика, эти каналы коммуникации сохраняются.

Глава МИД России Сергей Лавров рассказал, что посол США Линн Трейси заверила Россию в непричастности Вашингтона к пригожинскому мятежу. Американский президент Джо Байден также публично заявил, что США и страны Запада не имели отношения к происходящему.

Что думаешь? Оцени!
    Марина Совина
    Обсудить
    Последние новости

    В Ираке взяли штурмом посольство Швеции

    Пентагон заявил о сохранении каналов связи военных России и США

    В Германии научат украинских военных защите от ядерного и химического оружия

    В Пентагоне прокомментировали данные о передаче Украине ракет ATACMS

    Определилось общее число выбранных на драфте НХЛ российских игроков

    Мариупольский библиотекарь рассказала о поступающих книгах с героизацией Бандеры

    Пенс раскритиковал администрацию Байдена за затягивание поставок оружия Украине

    Врач подсказал способ вернуть мужское половое влечение после 50 лет

    В Венгрии назвали абсурдом предложение выдать Киеву 50 миллиардов евро

    МИД России прокомментировал сообщения о ранении колумбийцев в Краматорске

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости