Пентагон заявил о сохранении каналов связи военных России и США

Пентагон: события в России не повлияли на работу экстренных каналов связи военных РФ и США

Каналы для экстренных контактов между военными США и РФ остаются открытыми, несмотря на мятеж лидера частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Евгения Пригожина, заявил официальный представитель Пентагона Патрик Райдер. Об этом пишет РИА Новости.

По его словам, последние события в России не повлияли на их работу. «Что касается контактов между военными по "горячим линиям", которые мы создали, то нет, мне неизвестно о каком-либо влиянии на их работу», — указал он. По данным политика, эти каналы коммуникации сохраняются.

Глава МИД России Сергей Лавров рассказал, что посол США Линн Трейси заверила Россию в непричастности Вашингтона к пригожинскому мятежу. Американский президент Джо Байден также публично заявил, что США и страны Запада не имели отношения к происходящему.