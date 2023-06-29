Стали известны подробности о приемной матери погибшего в Екатеринбурге мальчика

Жительница Екатеринбурга — в разговоре с «Лентой.ру»: опекун отдавала вещи умершего сына

Приемная мать шестилетнего мальчика, которого спустя несколько суток поисков нашли мертвым в гараже в Екатеринбурге, раздавала вещи сына. Об этом сообщила «Ленте.ру» местная жительница, пожелавшая остаться анонимной.

«Я с ней лично не знакома, но живем недалеко друг от друга. Я с ней переписывалась по поводу детских вещей на мальчика шести лет. Она отдавала их в сообществе. На мое удивление вещи были как новые, я и написала ей, чтобы взять своему сынишке. Это было в конце марта этого года, мы с ней вроде договорились, что я подойду вечером, но прежде чем идти, я ей написала, актуально еще или нет, после чего она читала мои сообщения просто и в ответ ничего не отвечала. Оказывается, она раздавала вещи уже мертвого сына», — поделилась женщина.

До этого стало известно, что шестилетний ребенок, тело которого ранее обнаружили в Екатеринбурге, умер еще в декабре 2022 года. Приемная мать несовершеннолетнего долгое время скрывала факт его смерти от сотрудников структур, осуществляющих контроль над опекаемыми детьми, которые, в свою очередь, не приняли меры для установления обстоятельств жизни мальчика в семье опекуна.

Как пишет региональный портал E1.ru, опекуншу мальчика задержали. В ходе допроса женщина заявила, что это был несчастный случай. «Она утверждает, что мальчика купали в ванной, а ее рядом не было. И будто бы он оставался наедине с 13-летней сестрой. Это все, конечно, будет проверяться. Если действительно произошел несчастный случай, то Вероника понесет наказание только за сокрытие», — пояснили следователи.

Известно, что приемная мать работала в школе семейного образования и вместе с мужем была в числе учредителей. Женщина преподавала географию и биологию. Коллеги претензий к ней не имели и отзывались о ней только положительно. Приемный отец в последнее время участвовал в специальной военной операции, после обнаружения тела ребенка его решили вернуть домой.

