Движение поездов после ЧП в Москве частично восстановили

РЖД: движение поездов на Павелецком направлении в Москве восстановлено по двум путям

Движение поездов на Павелецком направлении в Москве вновь запустили по двум путям. О частичном восстановлении транспортного потока после ЧП рядом со станцией Бирюлево-Товарная сообщают в РЖД, передает ТАСС.

«Движение поездов на Павелецком направлении московской железной дороги (МЖД) восстановлено по двум путям», — заявили в транспортной компании и добавили, что в МЖД принимают необходимые меры для стабилизации графика движения.

Ранее 29 июня сообщалось, что шесть товарных поездов с цементом сошли с рельсов рядом со станцией Бирюлево-Товарная. Инцидент произошел в 13:07, авария не задела никого из людей. Угрозы для экологии произошедшее тоже не представляет, пояснили в РЖД.

По словам сотрудников столичных экстренных служб, инцидент произошел при формировании состава. Из-за ЧП движение по станции метро Бирюлево было приостановлено. Также ожидаются задержки пассажирских и пригородных поездов Павелецкого направления и аэроэкспрессов в аэропорт Домодедово.

