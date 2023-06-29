Мужчина решил похудеть ради спасения жизни матери

21 WFMJ: житель США решил похудеть на 23 килограмма ради спасения жизни матери

Житель американского города Остинтаун, штат Огайо, решил похудеть на 23 килограмма ради того, чтобы стать донором печени для матери и спасти ей жизнь. Об этом сообщает 21 WFMJ.

В середине 2022 года у Линды Илич начала отказывать печень после долгой болезни. Врачи сообщили одному из ее сыновей, Бену Иличу, что он, вероятнее всего, сможет стать донором, но только если сбросит около 23 килограммов. Весивший 138 килограммов мужчина начал активно заниматься спортом, чтобы похудеть. Вместе с ним из солидарности и ради поддержки на занятия стал ходить и его брат Майк.

Братья ходили на высокоинтенсивные тренировки по четыре раза в неделю. В результате Бен сбросил 18 килограммов, но за это время для его матери нашелся подходящий донор. Она успешно перенесла операцию по трансплантации печени. Сейчас американка восстанавливается дома.

Тем не менее Бен и Майк продолжили заниматься спортом и худеть, чтобы улучшить собственное здоровье и физическую форму.

Ранее сообщалось, что потерявшая двоих детей жительница США похудела на 45 килограммов ради семьи и вернула уверенность в себе. Сейчас она ежедневно выполняет кардио, а также пять раз в неделю занимается силовыми тренировками.

