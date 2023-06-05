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21:02, 5 июня 2023Из жизни

Потерявшая детей женщина сбросила 45 килограммов ради семьи

News.com.au: в США женщина сбросила 45 килограммов и вернула уверенность в себе

Фото: @lifeinleopardpumps

Потерявшая двоих детей жительница США похудела на 45 килограммов ради семьи и вернула уверенность в себе. Об этом сообщает News.com.au.

Аманда Буччи из штата Род-Айленд боролась с лишним весом с юного возраста. К 20 годам Буччи удалось сбросить 36 килограммов, и она была весьма довольна этим достижением. Однако в возрасте 24 лет у женщины случился выкидыш. Буччи начала заедать горе и всего за полгода набрала 30 килограммов. «Еда была для меня эмоциональной поддержкой, и мой вес вышел из-под контроля», — вспоминает она. Из-за лишнего веса женщина стала неуверенной в себе, а ее психическое здоровье пошатнулось.

Несмотря на это, Буччи забеременела второй раз и родила здоровую девочку. Обрадовавшись, женщина с супругом решили завести еще одного ребенка. Однако у нерожденного ребенка диагностировали бета-талассемию — редкое заболевание крови. Женщине пришлось прервать беременность.

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Буччи продолжала есть, пытаясь заглушить переживания, но не оставляла попытки забеременеть. Через некоторое время на свет появился еще один ребенок. После рождения второго ребенка женщина твердо решила похудеть. Она отказалась от вредной пищи и начала больше ходить. По словам Буччи, она хотела сбросить вес и улучшить здоровье не только ради себя, но и ради всей семьи.

Через некоторое время женщина начала посещать тренажерный зал. В общей сложности Буччи удалось сбросить 45 килограммов. Сейчас она ежедневно выполняет кардио, а также пять раз в неделю занимается силовыми тренировками. Помимо этого, женщина соблюдает низкоуглеводную диету.

Буччи также сделала абдоминопластику — операцию по удалению избытков кожи и жира на брюшной полости. Во время хирургического вмешательства у женщины возникли осложнения из-за анестезии, и ей пришлось провести 10 дней в больнице. «Это было тяжелое восстановление, но теперь я снова физически здорова и очень рада. Я чувствую себя уверенно в собственном теле. Я чувствую себя на 100 процентов собой», — утверждает она.

Ранее сообщалось, что 50-летняя жительница Великобритании похудела вдвое благодаря тому, что изменила свой рацион и нашла новое хобби. Женщина долгое время пыталась сбросить лишний вес при помощи диет, но снова поправлялась, как только начинала есть как обычно.

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    Алиса Удовик
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