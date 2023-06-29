Блогерша нашла дешевую замену ботоксу

Диетолог Мэти Харрингтон создала омолаживающую маску в домашних условиях взамен ботоксу

Диетолог Мэти Харрингтон нашла дешевую замену ботоксу, которую можно самостоятельно создать в домашних условиях. Соответствующая публикация появилась в ее TikTok-аккаунте, который насчитывает 528,2 тысячи подписчиков.

Инфлюэнсерша с никнеймом nutritiouslyeasy решила сделать омолаживающую маску. В первую очередь она воспользовалась блендером и поместила в емкость половину зеленого яблока. «В одном яблоке содержится 14 процентов рекомендуемой суточной нормы витамина С. Я взяла зеленое, потому что в нем меньше сахара», — пояснила она. Затем юзерша добавила две свеклы, уточнив, что данный продукт уменьшает пигментацию и борется с высыпаниями.

Помимо этого, блогерша разбавила упомянутые ингредиенты четвертью стакана алоэ вера. По ее словам, растение помогает в борьбе с кожными заболеваниями, такими как псориаз или дерматит. Кроме того, она порекомендовала использовать листья мяты, которые обладают противовирусными и антибактериальными свойствами.

В заключение Харрингтон разбавила продукты двумя стаканами воды и половинкой лимона, взбила все в блендере и процедила сквозь сито, чтобы пить было удобнее. «Предлагаю вам сэкономить на процедурах ботокса и просто выпить такой сок», — сказала она в ролике.

Публикация стала вирусной и набрала 192 тысячи просмотров. Подписчики оценили совет блогерши в комментариях под постом. «Уже делаю!», «Собираюсь в магазин», «Планирую повторить все, что вы показали», — написали они.

Ранее в июне блогер раскрыл простой способ сделать антивозрастную маску для лица в домашних условиях. По его словам, необходимо смешать редис с оливковым маслом и медом для омоложения.