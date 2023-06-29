Президент Зеленский обсудил с бывшим вице-президентом США Пенсом членство Украины в НАТО

Президент Украины Владимир Зеленский раскрыл подробности о встрече с бывшим вице-президентом США, кандидатом в президенты Майком Пенсом в Киеве. Об этом он высказался в своем Telegram-канале.

Зеленский рассказал, что обсудил с Пенсом оборону Украины, взаимодействие двух стран и сотрудничество по безопасности. Кроме того, политики рассмотрели «важность решительности и определенности партнеров относительно будущего членства Украины в НАТО».

29 июня Пенс посетил Украину и встретился с Зеленским. Американский политик побывал в нескольких украинских городах, в том числе Буче и Ирпене. Своим визитом Пенс хотел «продемонстрировать американцам достигнутый прогресс и то, что поддержка украинских военных отвечает национальным интересам» США.

О намерении Пенса участвовать в выборах американского президента в ноябре 2024 года стало известно в начале июня. Британское издание Sky News называет его главным соперником экс-президента США Дональда Трампа.

