Количество ложных вызовов экстренных служб выросло из-за Android

The Verge: в Великобритании участились случаи ложных звонков в полицию с Android-телефонов

Представители британской полиции пожаловались на рост количества ложных вызовов, поступающих с Android-смартфонов. Об этом сообщает издание The Verge.

Проблема связана с новой функцией Emergency SOS на платформе Android, которая позволяет пользователям совершить быстрый вызов по номеру 999 многократным нажатием на кнопку питания телефона. Судя по всему, владельцы девайсов ошибочно совершают вызовы из-за случайных нажатий.

Об участившихся случаях ложных вызовов рассказали в полиции Шотландии, а также английских графств Уилтшир, Девон, Корнуолл и Глостершир. Представители организаций сообщили, что на обработку каждого ложного вызова может уйти до 20 минут, что серьезно затрудняет работу экстренных служб. Также в полиции объяснили, что обязаны реагировать на каждый звонок, даже если дозвонившийся по номеру 999 молчит.

Функция Emergency SOS появилась в обновлениях Android, которые выходили с октября 2022-го по февраль 2023 года. В Google прокомментировали проблему, отметив, что ответственность за предоставление сервиса на своих смартфонах несут производители мобильных устройств.

Ранее пользователи смартфонов Apple пожаловались на свои гаджеты, которые начали чаще совершать ложные вызовы в экстренные службы. В частности, iPhone ошибочно вызывали полицию танцующим людям.