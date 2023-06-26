Функция обнаружения ДТП в iPhone отреагировала на танцы

WKRN: iPhone ошибочно вызвали экстренные службы танцующим пользователям

Американские пользователи iPhone пожаловались на возросшее количество ложных срабатываний функции обнаружения ДТП. Об этом сообщает телеканал WKRN.

По словам журналистов медиа, смартфоны Apple вызвали экстренные службы на танцевальный фестиваль Bonnaroo, прошедший в минувшие выходные в округе Кофе, штат Теннесси. Специалисты предположили, что устройства ошибочно определили чрезвычайную ситуацию, отреагировав на крики и резкие движения своих владельцев. По оценке авторов, фестиваль посетили около 80 тысяч человек.

Представитель коммуникационного центра 911 округа Кофе Скотт ЛеДюк отметил, что количество экстренных вызовов в регионе на выходных выросло примерно в пять раз. Считается, что большая часть вызов была совершена в автоматическом режиме с помощью смартфонов Apple.

Представитель экстренных служб рассказал, что посетителям фестиваля разослали сообщения, что те на время отключили данную функцию своих iPhone. ЛеДюк подчеркнул, что после этого количество ложных вызовов резко сократилось.

В конце декабря 2022 года журналисты издания Appleinsider рассказали, что функция обнаружения ДТП в новых iPhone стала причиной роста количество ложных экстренных вызовов. Так, устройства ошибочно определяли, что их владельцы попали в аварию, когда те занимались активными видами спорта.