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18:18, 30 июня 2023Ценности

Женщина раскрыла способ предотвратить появление морщин и вызвала споры в сети

Блогерша Камиль Аским посоветовала для омоложения улыбаться, закрыв передние зубы губой

Кадр: @facefitcanada / TikTok

Блогерша Камиль Аским из Канады раскрыла простой способ предотвратить появление морщин и вызвала споры в сети. Соответствующая публикация появилась в ее TikTok, который насчитывает 192,4 тысячи подписчиков.

55-летняя юзерша с никнеймом facefitcanada рассказала, что для сохранения упругости кожи и предупреждения возрастных складок она регулярно выполняет упражнение. Так, женщина посоветовала закрыть передние зубы верхней губой и улыбаться, зажимая и расслабляя мышцы лица. «Каждый раз, когда у меня есть пару свободных минут, даже если я за рулем, я делаю это, чтобы выглядеть моложе», — рассказала Аским.

Подписчики неоднозначно отреагировали на совет инфлюэнсерши в комментариях под постом. «В эти моменты все похожи на героев фильмов ужасов», «Я попробовала, и моя кошка сбежала от меня в этот момент», «Спасибо вам, я уже готова на все, лишь бы убрать эти чертовы морщины», — написали они.

Ранее в июне врач-косметолог и дерматолог Елена Шаманина перечислила россиянам действенные способы предотвратить раннее появление морщин. В первую очередь специалистка рассказала, что любая профилактика зависит от домашнего ухода, который нужно начинать с 16 лет. Так, доктор уточнила, что необходимо очищать, увлажнять и защищать от солнца кожу подходящими по типу средствами.

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    Екатерина Ештокина
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