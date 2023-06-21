Врач перечислила россиянам способы предотвратить появление морщин

Врач-косметолог Шаманина посоветовала не загорать, чтобы предотвратить появление морщин

Врач-косметолог и дерматолог Елена Шаманина перечислила россиянам действенные способы предотвратить раннее появление морщин. Ее комментарии публикуют «Аргументы и Факты».

В первую очередь специалистка рассказала, что любая профилактика зависит от домашнего ухода, который нужно начинать с 16 лет. Так, доктор уточнила, что необходимо очищать, увлажнять и защищать от солнца кожу подходящими по типу средствами.

Помимо этого, медик посоветовала полностью отказаться от загара и использовать средства с SPF, поскольку ультрафиолетовое излучение пагубно влияет на эпидермис. Кроме того, по словам Шаманиной, ботулинотерапия способна остановить процесс раннего старения.

Также обладателям сухого типа кожи эксперт порекомендовала делать процедуру биоревитализации, направленную на увлажнение и восполнение влаги в коже. В то же время она добавила, что существует лазерное омоложение, которое предотвращает гравитационный птоз и сохраняет овал лица.

В мае женщина раскрыла способ предотвратить появление морщин с помощью пластыря. Так, блогерша взяла упомянутое приспособление, отделила часть материала и наклеила в область лба, под глаза и около носа. По ее словам, медицинский пластырь работает как патчи от дефектов на коже.