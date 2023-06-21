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12:21, 21 июня 2023Ценности

Врач перечислила россиянам способы предотвратить появление морщин

Врач-косметолог Шаманина посоветовала не загорать, чтобы предотвратить появление морщин

Фото: Katelyn Greer / Unsplash

Врач-косметолог и дерматолог Елена Шаманина перечислила россиянам действенные способы предотвратить раннее появление морщин. Ее комментарии публикуют «Аргументы и Факты».

В первую очередь специалистка рассказала, что любая профилактика зависит от домашнего ухода, который нужно начинать с 16 лет. Так, доктор уточнила, что необходимо очищать, увлажнять и защищать от солнца кожу подходящими по типу средствами.

Помимо этого, медик посоветовала полностью отказаться от загара и использовать средства с SPF, поскольку ультрафиолетовое излучение пагубно влияет на эпидермис. Кроме того, по словам Шаманиной, ботулинотерапия способна остановить процесс раннего старения.

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Также обладателям сухого типа кожи эксперт порекомендовала делать процедуру биоревитализации, направленную на увлажнение и восполнение влаги в коже. В то же время она добавила, что существует лазерное омоложение, которое предотвращает гравитационный птоз и сохраняет овал лица.

В мае женщина раскрыла способ предотвратить появление морщин с помощью пластыря. Так, блогерша взяла упомянутое приспособление, отделила часть материала и наклеила в область лба, под глаза и около носа. По ее словам, медицинский пластырь работает как патчи от дефектов на коже.

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    Екатерина Ештокина
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