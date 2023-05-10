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18:46, 10 мая 2023Ценности

Женщина раскрыла способ предотвратить появление морщин с помощью пластыря

Блогерша Мелани Сэндфорд наклеила лейкопластырь для предотвращения морщин

Кадр: @melaniesandford18

Блогерша Мелани Сэндфорд раскрыла простой способ предотвратить появление морщин с помощью подручного средства. Соответствующая публикация появилась в ее TikTok-аккаунте.

На размещенных кадрах инфлюэнсерша с никнеймом melaniesandford18 предстала без косметических средств на лице, демонстрируя неглубокие мимические морщины. Затем она взяла медицинский пластырь, отделила часть материала и наклеила в область лба, под глаза и около носа. «Лейкопластырь работает как патчи от дефектов на коже, но стоит в десятки раз дешевле. Я использую их перед сном», — пояснила Сэндфорд.

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Ролик стал вирусным, набрал 1,7 миллиона просмотров. Подписчики оценили рекомендацию женщины в комментариях под постом. «Я уже купила эту штуку!», «Спасибо за совет! Как же трудно быть девочкой», «Если все узнают о таком лайфхаке, то лейкопластырь будет в дефиците», — написали они.

В феврале консультанты косметического бренда Clinique перечислили три простых способа предотвратить старение кожи. По словам специалистов, нанесение солнцезащитного крема должно стать неизменной ежедневной привычкой, независимо от оттенка кожи и количества проведенного под воздействием солнечных лучей времени.

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Екатерина Ештокина
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