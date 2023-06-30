В России допустили создание в США лазерного и астероидного оружия

Член РАКЦ Зайцев допустил создание в США лазерного и астероидного оружия

США и другие государства могут разрабатывать и испытывать астероидное оружие под прикрытием создания систем планетарной защиты. Об этом заявил почетный член Российской академии космонавтики имени К. Э. Циолковского (РАКЦ), генеральный директор некоммерческого партнерства «Центр планетарной защиты» Анатолий Зайцев, пишет ТАСС.

Он допустил создание «кинетического, лазерного и даже астероидного оружия». По мнению специалиста, западные государства могут разрабатывать их под прикрытием создания средств защиты от опасных небесных тел. «Оно может стать, например, компонентом космических сил, созданных в США с целью доминирования в космосе», — подчеркнул Зайцев.

Ранее стало известно, что Соединенные Штаты могут создать «абсолютное оружие» до 2027 года. Сообщалось, что к этому моменту американские стратегические ядерные силы должны приобрести новые боевые качества.