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16:42, 30 июня 2023Мир

В ЕС призвали Белоруссию отказаться от российского ядерного оружия

Представитель ЕС призвал Белоруссию отказаться от размещения российского ядерного оружия

Фото: Vasily Fedosenko / Reuters

Белоруссия должна отказаться от планов по размещению российского ядерного оружия на территории республики. Об этом в комментарии «Ленте.ру» заявил представитель Европейского союза (ЕС).

Чиновник напомнил, что верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель ранее осудил решение Москвы и Минска разместить российские ядерные боеголовки на белорусской территории.

В Евросоюзе призвали Белоруссию прекратить оказывать поддержку «агрессивной войне» России, отказаться от размещения ядерного оружия, а также избегать «подстрекательских заявлений в связи с этим, которые могут лишь способствовать усилению напряженности в регионе, подрывая суверенитет Белоруссии».

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что Минск разработает алгоритм применения ядерного оружия в случае нападения на Белоруссию. Соответствующую задачу президент поставил начальнику белорусского Генерального штаба Виктору Гулевичу, министру обороны Виктору Хренину и председателю Комитета государственной безопасности Ивану Тертелю. Он также рассказал, что большая часть ядерного оружия уже доставлена в республику.

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    Валентина Шварцман
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