В ЕС призвали Белоруссию отказаться от российского ядерного оружия

Представитель ЕС призвал Белоруссию отказаться от размещения российского ядерного оружия

Белоруссия должна отказаться от планов по размещению российского ядерного оружия на территории республики. Об этом в комментарии «Ленте.ру» заявил представитель Европейского союза (ЕС).

Чиновник напомнил, что верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель ранее осудил решение Москвы и Минска разместить российские ядерные боеголовки на белорусской территории.

В Евросоюзе призвали Белоруссию прекратить оказывать поддержку «агрессивной войне» России, отказаться от размещения ядерного оружия, а также избегать «подстрекательских заявлений в связи с этим, которые могут лишь способствовать усилению напряженности в регионе, подрывая суверенитет Белоруссии».

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что Минск разработает алгоритм применения ядерного оружия в случае нападения на Белоруссию. Соответствующую задачу президент поставил начальнику белорусского Генерального штаба Виктору Гулевичу, министру обороны Виктору Хренину и председателю Комитета государственной безопасности Ивану Тертелю. Он также рассказал, что большая часть ядерного оружия уже доставлена в республику.

