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17:51, 30 июня 2023Культура

Люся Чеботина рассказала о реакции на хейтеров

Люся Чеботина призналась, что раньше хейтеры доводили ее до слез

Фото: Anatoly Lomokhov / Globallookpress.com

Российская исполнительница Люся Чеботина рассказала о реакции на хейтеров. Об этом она сообщила в беседе с «Пятым каналом».

Артистка призналась, что раньше ее очень задевали негативные комментарии: «Когда какой-то человек становится популярнее, всем хочется его обсудить. Неважно, в хорошем свете или в плохом, иногда в хорошем, чаще всего в плохом. Могу сказать, находясь по ту сторону, что большинство из этого — наглая ложь, поэтому меньше верьте тому, что говорят… Конечно, плакала, расстраивалась, но это сделало меня сильнее».

Певица подчеркнула, что сейчас она «безумно благодарна» тому, что столкнулась с хейтом, так как, по ее словам, это сделало ее сильнее и научило ничего не бояться.

Издание «Звук Медиа» добавляет, что недавно исполнительница попросила руководство медиахолдинга «Русская Медиагруппа» убрать ее композиции из эфиров на разных ресурсах компании. По словам Чеботиной, такое решение она приняла из «чувства справедливости».

Ранее дочь российского эстрадного певца Александра Серова пожаловалась на травлю со стороны матери Елены Стебневой в интернете.

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    Анастасия Астахова
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