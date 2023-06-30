Стало известно о попытках Китая оставить Италию в «Шелковом пути»

Bloomberg: КНР направила в Италию дипломата, чтобы убедить не выходить из «Шелкового пути»

Пекин направил в Рим высокопоставленного дипломата, директора международного отдела Коммунистической партии Китая Лю Цзяньчао, чтобы он попытался убедить правительство Италии не выходить из экономического инвестиционного проекта «Новый шелковый путь», который продвигает КНР для упрощения транзита своих товаров. Об этом со ссылкой на источники сообщает агентство Bloomberg.

«Лю Цзяньчао (...) провел встречи с министром иностранных дел Италии Антонио Таджани, спикером Сената Игнацио Ла Русса и бывшим премьер-министром Массимо Д'Алема. Во время своего трехдневного визита, начавшегося в воскресенье, 25 июня, он также встретился с группой депутатов парламента, известной как "Друзья Китая"», — говорится в публикации.

Италия присоединилась к масштабному проекту еще в 2019 году. Однако действующий премьер-министр страны Джорджия Мелони выступает за выход из инфраструктурной инициативы в рамках своей экономической протекционистской политики. Участие Рима будет автоматически продлено в 2024 году, если не выйдет из соглашения по собственной инициативе.

Рим подвергся резкому осуждению со стороны Вашингтона и Брюсселя, когда в 2019 году присоединился к китайской инициативе, став единственной страной-участницей программы из «Большой семерки» (G7). Мелони во время прошлогодней избирательной кампании публично назвала это решение большой ошибкой.