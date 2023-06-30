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12:06, 30 июня 2023Среда обитания

Производители предупредили о подорожании шоколада

Bloomberg: новые правила Евросоюза по защите лесов могут привести к подорожанию шоколада

Фото: Arnd Wiegmann / Reuters

Ряд крупных производителей какао предупредил о возможном подорожании шоколада из-за мер Евросоюза по защите лесов и по борьбе с использованием детского труда. Цены вырастут из-за необходимости отслеживать работу на фермах сообщает Bloomberg.

Новый закон, принятый странами Евросоюза, требует от производителей гарантировать, что используемые ими сырье — какао, кофе и пальмовое масло не выращиваются на плантациях, основанных на месте вырубленных лесов. Также принятые нормы обязывают компании отказываться от сотрудничества с поставщиками, использующих детский труд. К соглашению присоединились такие крупные бренды, как Lindt & Spruengli, Ferrero и Unilever — они заявили, что поддерживают закон, который «заботится об окружающей среде и тех, кто выращивает урожай».

Однако сами производители какао предупредили, что соблюдение этических норм может дорого обойтись конечным покупателям. Так, поставщики в Гане заявили, что для создания систем отслеживания поставок бобов потребуются значительные инвестиции, которые отразятся на цене товаров. Тем временем фьючерсы на какао и на кофе уже поднялись до многолетнего максимума.

Nestle обязалась уже к 2023 году обеспечить производство какао без обезлесения. Unilever планирует сделать то же до начала следующего года. Несмотря на то что новые правила по вырубке лесов вступают в силу уже сейчас, у местных производителей есть отсрочка до конца 2024-го, чтобы такие страны, как Кот-д'Ивуар и Гана, являющиеся источником двух третей мирового производства какао, успели запустить системы геотегирования для своих плантаций.

Межправительственная группа экспертов ООН по изменению климата (IPCC) призвала присоединиться к борьбе за спасение планеты 150 компаний, среди которых Unilever, PepsiCo, Mars и Сolgate-Palmolive. Производители должны способствовать прекращению вырубки тропических лесов и исключить связанное с уничтожением деревьев сырье из цепочек своих поставок, заявили в организации.

Nestle пообещала потратить не менее миллиарда долларов до 2030 года на спасение кофе от последствий изменения климата. С помощью этих средств компания планирует убедить фермеров-поставщиков использовать более экологичные методы ведения сельского хозяйства.

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    Вячеслав Агапов
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