В России изменится порядок компенсации за оплату ЖКУ

В России с 1 июля введут единый стандарт компенсации оплаты ЖКУ для льготников

С 1 июля в России изменится порядок предоставления компенсации расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ) для федеральных льготников. Соответствующее постановление правительства подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Единый стандарт будет действовать для ветеранов боевых действий, инвалидов и граждан, пострадавших из-за радиационных или техногенных катастроф. Согласно документу, будет введена унифицированная форма заявления на получение компенсации, а также закрепляется перечень необходимых для этого документов. Зафиксирован будет и срок, в который должно быть принято решение о предоставлении льготы — не более 10 рабочих дней.

Власти напомнили, что компенсации таким гражданам будут предоставляться из федерального бюджета. Ее размер может составлять до 50 процентов от стоимости ЖКУ в зависимости от установленных законом гарантий. При этом региональные и муниципальные власти смогут устанавливать дополнительные требования предоставления аналогичных мер поддержки при назначении их из местных бюджетов.

Ранее председатель Московского жилищного союза Константин Крохин предупредил россиян о возможном выселении из квартиры за долги по ЖКУ. По его словам, граждане, проживающие в квартире, находящейся в социальном найме, могут быть выселены, если в течение полугода не оплачивают жилищно-коммунальные услуги без уважительной причины. При этом государство предоставляет другое жилье по нормам общежития.

