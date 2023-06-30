Россиянам объяснили положительное влияние работы на даче на здоровье и психику

Психолог Мухортова: отдых и работа на даче особенно полезны людям интеллектуального труда

Отдых и работа на даче особенно полезны людям интеллектуального труда, уверяет врач, психолог Светлана Мухортова. Она объяснила россиянам положительное влияние дачи на здоровье и психику в беседе с «Лентой.ру».

Работа на дачном участке полезна не только телу, но и психическому здоровью, говорит Мухортова. Благодаря пребыванию на даче человек становится более бодрым, он легче справляется со стрессом.

По словам психолога, особенно заметен положительный эффект на людях, чья работа связана с интеллектуальным трудом. «Когда мы заменяем одни процессы другими, психика переключается, отдыхает от рутинных процессов. Такое переключение дает возможность получать дополнительную энергию и жизненные силы», — комментирует собеседница «Ленты.ру».

Видимый результат труда — один из ключевых положительных моментов работы на даче, говорит психолог.

Независимо от того, сажаем мы растения, подстригаем кусты или копаем грядки, мы сразу видим результат. Это наполняет чувством удовлетворенности от проделанной работы. Кроме того, работа на даче повышает уверенность в своих силах Светлана Мухортова психолог

Зачастую люди переживают об уже свершившихся негативных событиях либо живут в предвкушении того, что может произойти. На даче есть отличная возможность максимально погрузиться в настоящий момент, уверяет Мухортова. Это происходит благодаря смещению фокуса внимания и позволяет избавиться от тревожных мыслей.

Через взаимодействие с природой человек наполняется силами, достигает морального равновесия Светлана Мухортова психолог

Наконец, работа на даче позволяет временно уйти от суеты города, заняться любимым делом и побыть наедине с мыслями и эмоциями, добавила психолог. Тишина, уход от информационного шума создают состояние, позволяющее понять свои истинные желания и потребности. Такое нахождение наедине с собой помогает решиться на перемены, заключила Мухортова.

Ранее врач Евгений Машковский назвал дачу отличным способом омолодиться. По его словам, работа с землей и растениями — приятное занятие, сопряженное с физической активностью, способствующей укреплению организма.