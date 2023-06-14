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11:02, 14 июня 2023Забота о себе

Россиянам назвали необычный способ омолодиться и снять стресс

Врач Евгений Машковский назвал работу на даче антистрессом и полезной физической нагрузкой

Фото: Jonathan Kemper / Unsplash

Врач Евгений Машковский назвал работу на даче антистрессом и полезной физической нагрузкой. В беседе с «Лентой.ру» эксперт медицинского факультета Университета «Синергия» предложил необычный способ омолодиться и привести нервы в порядок.

По словам Машковского, поездка на дачу — это не просто отдых от городской суеты. Она способна дать вдохновение, помогает снять стресс и позволяет позаботиться о своем физическом и психическом благополучии.

Специалист считает, что работа с землей и растениями — приятное занятие, сопряженное с физической активностью, способствующей укреплению организма. По его мнению, высаживание растений, поливка, прополка, уборка урожая дают физическую нагрузку, развивают гибкость и силу.

Свежие овощи, фрукты и ягоды, выращенные собственными руками, — настоящий подарок для организма. Они богаты витаминами, минералами и антиоксидантами, поддерживающими иммунитет, укрепляющими кости и мышцы

Евгений Машковскийврач

Во время работы на даче человек сжигает калории, при этом улучшается работа сердечно-сосудистой системы, повышается выносливость, продолжил Машковский. «В результате мы становимся сильнее и подготовленнее к физическим испытаниям», — прокомментировал врач.

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Собеседник «Ленты.ру» заявил, что пребывание на даче может действовать, как антидепрессант. «Работа с землей и уход за растениями способствуют укреплению организма, повышению физической активности, обогащению рациона полезными продуктами и улучшению психического состояния. Время, проведенное на даче, — вложение в наше здоровье и долголетие», — подвел итог Машковский.

Ранее диетолог Олег Лысенко назвал эффективные для похудения виды работ на даче. Он сравнил работу на даче с тренировкой в спортзале.

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    Вера Владзиевская
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