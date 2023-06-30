Из российского санатория 12 детей госпитализировали с кишечной инфекцией

Shot: 12 детей госпитализировали из санатория в Кемерово с неизвестной кишечной инфекцией

В Кемеровской области 12 детей из санатория «Магистраль» доставили в больницу с неизвестной кишечной инфекцией. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По информации авторов канала, в санаторий, который находится в городе Салаир Гурьевского района российского региона, заехали 282 ребенка. Первые жалобы на самочувствие появились у одного из гостей санатория через два дня после заезда — 10-летнего мальчика начало тошнить, родители решили забрать его домой.

Затем похожие симптомы появились еще у восьми детей. Их лечением занимался местный медработник, но после того как заболели еще четверо несовершеннолетних, сотрудники санатория вызвали скорую.

Отравившихся доставили в больницу Гурьевска с диагнозом «кишечная инфекция неустановленной этиологии». Врачи изучают анализы детей, сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства случившегося.

Ранее в городе Черногорске Республики Хакасия более 40 человек отравились питьевой водой. Специалисты нашли в пробах воды несоответствие по отдельным санитарно-микробиологическим показателям безопасности.

До этого в оздоровительном лагере Приамурья «Белые горы» отравились 86 детей, деятельность учреждения приостановили. В Роспотребнадзоре назвали норовирус причиной отравления российских детей.