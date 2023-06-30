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22:36, 30 июня 2023Россия

Бывшего главного раввина Москвы признали иноагентом

Минюст РФ объявил иноагентом бывшего главного раввина Москвы Гольдшмидта

Фото: Fabrizio Bensch / Reuters

Минюст России внес в реестр иностранных агентов бывшего главного раввина Москвы Пинхаса Гольдшмидта. Эту информацию подтверила РИА Новости пресс-секретарь Московской еврейской религиозной общины (МЕРО) Ольга Есаулова.

«Это он. В общине получили эту информацию, когда уже начался шаббат», — сообщила она. Есаулова уточнила, что Гольдшмидт не работает в МЕРО с июля 2022 года.

В июне 2022 года экс-главный раввин покинул Россию. Как объяснил представитель Московской хоральной синагоги, данное решение Гольдшмидта было обусловлено личными причинами, а не отказом поддержать спецоперацию на Украине.

В реестр попали музыкант Борис Гребенщиков и журналист Андрей Караулов, а также Алексей Горпинченко, Андрей Морев, Михаил Тимонов. Помимо этого, иноагентами были признаны Англо-американская школа Москвы, издания Sota.vision и «Бумага».

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    Марина Совина
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