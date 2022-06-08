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Главный раввин Москвы покинул Россию

В Московской хоральной синагоге объяснили отъезд раввина Гольдшмидта личными причинами
Пинхас Гольдшмидт

Пинхас Гольдшмидт. Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Главный раввин Москвы Пинхас Гольдшмидт покинул Россию по личным причинам, а не из-за отказа поддержать спецоперацию на Украине. Об этом заявил представитель Московской хоральной синагоги в беседе с Telegram-каналом RTVI.

Накануне в СМИ появились данные, что Гольдшмидт не поддержал спецоперацию и уехал из страны. По словам собеседника издания, это лживая информация.

«У него [Гольдшмидта] сначала внук родился, а потом отец в больнице оказался, поэтому он временно уехал», — объяснил представитель Московской хоральной синагоги.

Из-за появившихся слухов о причинах отъезда Гольдшмидта в суд обращаться никто не будет, заверил собеседник RTVI.

В мае главный раввин России Берл Лазар предложил главе МИД Сергею Лаврову извиниться за слова о евреях-антисемитах. По его мнению, подобная реакция на слова министра помогла бы сгладить негативный эффект и инцидент был бы исчерпан.

Позже президент России Владимир Путин извинился перед премьером Израиля за слова Лаврова о «еврейской крови» у Адольфа Гитлера.

Во время интервью итальянскому телеканалу Mediaset глава российского МИД Лавров заявил, что у Адольфа Гитлера могли быть еврейские корни, хотя допустил, что может ошибаться. Также он приписал «мудрому еврейскому народу» фразу, будто самые ярые антисемиты были именно евреями.

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Анна Щербакова
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