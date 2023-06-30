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18:57, 30 июня 2023Ценности

В Китае представили фигурку Кадырова с золотым пистолетом

В Китае представили фигурку главы Чечни Рамзана Кадырова с золотым пистолетом

Фото: Ministry of Culture Russia / Globallookpress.com

В Китае представили фигурку главы Чечни Рамзана Кадырова с золотым пистолетом. Об этом написал министр Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев в личном Telegram-канале.

Чиновник заявил, что Кадыров пользуется в Китае широкой популярностью, в связи с чем по его образу создали игрушки.

«Рамзана Ахматовича во всем мире знают как борца за справедливость с несгибаемым характером. Наш Национальный Лидер давно стал примером доблести и мужества. Он занимает особое место в сердцах детей и взрослых», — добавил он.

В мае Рамзан Кадыров объяснил Владимиру Путину причину отращивания бороды. Отмечалось, что во время заседания совета по межнациональным отношениям в Пятигорске президент России обратил внимание, что борода у главы Чечни стала длиннее. По словам Кадырова, он отпустил ее на период проведения спецоперации.

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    Екатерина Ештокина
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