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18:35, 22 мая 2023Ценности

Кадыров объяснил Путину причину отращивания бороды

Глава Чечни Кадыров заявил, что отращивает бороду на время специальной военной операции

Фото: Татьяна Барыбина / Пресс-служба губернатора Ставропольского края / РИА Новости

Глава Чечни Рамзан Кадыров объяснил президенту России Владимиру Путину причину отращивания бороды. Об этом он рассказал в своем Telegram-канале.

Отмечается, что во время заседания совета по межнациональным отношениям в Пятигорске Путин обратил внимание, что борода у Кадырова стала длиннее.

«Позже, уже на нашей отдельной личной встрече, Владимир Владимирович снова пошутил по поводу бороды, и я объяснил нашему президенту, что отпустил я ее на период проведения спецоперации», — пояснил политик.

Вдобавок Кадыров заявил, что чеченские бойцы также отращивают бороду. «Для нас, как защитников, это не только долг перед Родиной, это и священный джихад против сатанистов, покушающихся на религиозные ценности и традиционные институты здорового общества», — заключил он.

В марте Кадыров рассказал об электронном счетчике молитв на своем пальце. Политик отметил, что данный прибор позволяет ему видеть количество прочитанных молитв. Также он уточнил, что упомянутое устройство он носит с собой во время бодрствования.

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Екатерина Ештокина
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