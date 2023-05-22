Кадыров объяснил Путину причину отращивания бороды

Глава Чечни Кадыров заявил, что отращивает бороду на время специальной военной операции

Глава Чечни Рамзан Кадыров объяснил президенту России Владимиру Путину причину отращивания бороды. Об этом он рассказал в своем Telegram-канале.

Отмечается, что во время заседания совета по межнациональным отношениям в Пятигорске Путин обратил внимание, что борода у Кадырова стала длиннее.

«Позже, уже на нашей отдельной личной встрече, Владимир Владимирович снова пошутил по поводу бороды, и я объяснил нашему президенту, что отпустил я ее на период проведения спецоперации», — пояснил политик.

Вдобавок Кадыров заявил, что чеченские бойцы также отращивают бороду. «Для нас, как защитников, это не только долг перед Родиной, это и священный джихад против сатанистов, покушающихся на религиозные ценности и традиционные институты здорового общества», — заключил он.

В марте Кадыров рассказал об электронном счетчике молитв на своем пальце. Политик отметил, что данный прибор позволяет ему видеть количество прочитанных молитв. Также он уточнил, что упомянутое устройство он носит с собой во время бодрствования.