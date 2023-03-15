Глава Чечни Кадыров заявил, что счетчик позволяет ему видеть количество прочитанных молитв

Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал об электронном счетчике молитв на своем пальце. Соответствующая публикация появилась в его Telegram-канале.

«Да, это у меня электронный счетчик. И он всегда со мной во время бодрствования. Я читаю салаваты в честь нашего любимого пророка Мухаммада», — объяснил политик и отметил, что данный прибор позволяет ему видеть количество прочитанных молитв.

Вдобавок Кадыров заявил, что он полностью здоров и полон сил. По его словам, он занимается спортом и участвует в пеших походах по горам. «Сдается мне, что врач нужен авторам этих фантазийных версий. Что-то у вас с психикой, ребята, обратитесь к специалистам», — заключил он.

Ранее журналисты заметили на пальце главы Чечни странный предмет и сравнили его с медицинским прибором. Министр республики по нацполитике Ахмет Дудаев объяснил, что это счетчик молитв, который Кадыров носит с собой почти всегда.