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16:57, 14 марта 2023Ценности

На пальце Кадырова оказался электронный счетчик молитв

Чеченский министр заявил, что Кадыров почти всегда носит на пальце электронные четки

Кадр: Первый Канал

Странный предмет на пальце руки главы Чечни Рамзана Кадырова, который журналисты заметили после публичного мероприятия и сравнили с медицинским прибором, оказался электронными четками. Об этом в Telegram рассказал министр республики по нацполитике Ахмет Дудаев.

Дудаев объяснил, что в действительности речь идет о счетчике молитв, который глава региона носит с собой почти всегда.

«Наши неуважаемые "коллеги-выдумщики"! Судя по адекватности ваших доводов, медицинские приборы нужны вам. Дышите ровнее, все хорошо», — заявил автор публикации, обращаясь к сотрудникам СМИ.

13 марта Кадыров встретился с президентом России Владимиром Путиным. Руководитель региона отметил, что проинформировал главу государства о социально-экономической ситуации в Чечне и результатах прошедшего года, а также о развитии основных экономических секторов. Известно, что во время встречи собеседники разошлись во мнениях об источниках благосостояния Чечни.

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Варвара Кошечкина
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