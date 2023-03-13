Кадыров отчитался о встрече с Путиным

Глава Чечни Кадыров: Путин лаконично отметил роль чеченского народа в достижениях региона

Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале заявил, что президент России Владимир Путин в ходе встречи 13 марта лаконично отметил роль чеченского народа в достижениях региона.

После прошедшей 13 марта встречи с президентом Кадыров опубликовал отчет о беседе с Путиным. Он отметил, что проинформировал главу государства о социально-экономической ситуации в регионе и результатах прошедшего года, а также о развитии основных экономических секторов.

«Владимир Владимирович с присущей ему лаконичностью отметил роль чеченского народа в достижениях региона. Подчеркнул, что многое сделано не только в социально-экономическом развитии, но и в укреплении духовной составляющей общества», — подчеркнул Кадыров.

В заключение глава республики поблагодарил президента за помощь и поддержку, оказываемую Чечне, и пристальное внимание к региону, а также выразил признательность за высокую оценку чеченских бойцов.

Ранее 13 марта прошла встреча Путина и Кадырова. Во время беседы они разошлись во мнениях об источниках благосостояния Чечни. По мнению Кадырова, в республике все «очень неплохо» благодаря российскому президенту. Тогда как Путин уверен, что такие успехи удалось достигнуть только усилиями чеченского народа.