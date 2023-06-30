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08:16, 30 июня 2023Культура

Стали известны подробности о состоянии здоровья Мадонны

TMZ: певица Мадонна чувствует себя плохо и не может встать с кровати

Фото: Shannon Stapleton / Reuters

Американская певица Мадонна, которую ранее госпитализировали с бактериальной инфекцией, а после выписали из больницы, все еще чувствует себя плохо и не может встать с кровати, сообщает портал TMZ со ссылкой на окружение певицы.

По данным издания, артистка прикована к постели, у нее продолжаются приступы тошноты. Отмечается, что при этом Мадонна намерена отправиться в запланированное юбилейное турне, первый концерт из которого должен состояться 15 июля. Ее менеджер Гай Озри, в свою очередь, планирует перенести его на более поздний срок и изучает возможные варианты. Окружение певицы также настаивает, чтобы она восстановилась после болезни до того, как вернуться на сцену.

28 июня сообщалось, что Мадонну нашли без сознания и госпитализировали. По словам Озри, у нее развилась серьезная бактериальная инфекция, из-за которой артистка провела несколько дней в отделении интенсивной терапии.

Из-за госпитализации Мадонна отложила мировое турне. Планировалось, что она выступит в Ванкувере, Нью-Йорке, Чикаго, Майами, Вашингтоне, Хьюстоне, Лос-Анджелесе, Лас-Вегасе и других городах.

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    Марина Совина
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