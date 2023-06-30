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17:55, 30 июня 2023Россия

Медведев оценил реакцию Запада на события в России фразой «наблюдатели хреновы»

Медведев прокомментировал реакцию Запада на события в России фразой «наблюдатели хреновы»

Фото: Sputnik / Yekaterina Shtukina / Pool / Reuters

Заявления западных политиков «о появившихся на фасаде России трещинах» и о том, что они наблюдают за происходящими в стране событиями, привлекли внимание заместителя председателя Совета безопасности России Дмитрия Медведева. О своей оценке их слов он в пятницу, 30 июня, написал в своем Telegram-канале.

«Похоже, они забыли, наблюдатели хреновы, что еще совсем недавно мы любовались коллапсом всей политической машины США и захватом Капитолия», — прокомментировал он реакцию западных политиков на события в России.

Медведев добавил, что сейчас в России с интересом наблюдают за ходом президентской кампании в США, где американскому народу предстоит выбрать «шаркающего старика с острой деменцией или молодящегося великовозрастного плейбоя с повадками провинциального диктатора».

По его словам, интерес в России вызывают и события во Франции, где происходят беспорядки на улицах.

«В общем, не на ком взгляд остановить, а уж тем более не с кем вести дела. Как там у великого петербургского писателя Николая Гоголя — "один там только и есть порядочный человек: прокурор; да и тот, если сказать правду, свинья"», — констатировал политик.

Ранее Дмитрий Медведев призвал сплотиться вокруг России и Путина на фоне мятежа частной военной компании (ЧВК) «Вагнер». «Раскол и предательство — путь к величайшей трагедии, вселенской катастрофе. Мы ее не допустим. Враг будет разбит! Победа будет за нами!» — заявил он.

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    Игорь Дмитров
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