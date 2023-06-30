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17:29, 30 июня 2023Мир

В Германии решили проверить разведку из-за поздней реакции на мятеж Пригожина

Spiegel: в Германии решили проверить разведку из-за поздней реакции на мятеж Пригожина

Фото: Karbinov Anatoly / news.ru / Globallookpress.com

В Германии решили проверить разведку из-за поздней реакции на мятеж, организованный главой частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Евгением Пригожиным. Об этом сообщает Spiegel со ссылкой на источники.

«Во вторник в штаб-квартире [Федеральной разведывательной службы Германии] на Шоссештрассе в Берлине был отдан приказ проверить уровень осведомленности и всю информацию, полученную от спецслужб дружественных стран», — рассказали в издании.

Отмечается, что германская разведка лишь сутки спустя — 24 июня — представила свой доклад о мятеже в РФ. «Руководителю разведки Бруно Калю, возможно, придется опасаться за свою работу», — заключила газета.

23-24 июня ЧВК «Вагнер» совершила попытку вооруженного мятежа. Пригожин обвинил российских военных в ударе по тыловым лагерям «Вагнера». Утром 24 июня вагнеровцы заняли здание штаба Южного военного округа в центре Ростова-на-Дону, также сообщалось о присутствии колонн ЧВК в Воронежской и Липецкой областях.

Тем не менее после переговоров мятежники согласились, по словам Пригожина, вернуться в место своей дислокации. В переговорах с Пригожиным участвовал президент Белоруссии Александр Лукашенко.

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    Виктория Кондратьева
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