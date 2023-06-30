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06:45, 30 июня 2023Россия

В БРИКС отметили бесперспективность обсуждения кризиса на Украине без России

Посол Князев: в БРИКС понимают бесперспективность обсуждения кризиса на Украине без России
Павел Князев

Павел Князев. Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Посол по особым поручениям МИД, су-шерпа России в БРИКС Павел Князев рассказал, что страны БРИКС хорошо осознают отсутствие смысла каких-либо обсуждений урегулирования кризиса на Украине без участия в них Москвы, сообщает РИА Новости.

Он напомнил, что 25 июня в Копенгагене прошла встреча советников по национальной безопасности, а также политических советников из западных государств, отметив, что на ней обсуждалась тема урегулирования ситуации на Украине. Дипломат назвал это попыткой продвижения ультиматумов, которые предлагает украинский президент Владимир Зеленский, а также линии союзников Киева.

«Всем, в том числе нашим партнерам по БРИКС, понятна бесперспективность подобного обсуждения ситуации на Украине или урегулирования между Украиной и Россией без России», — добавил Князев.

Ранее Лидеры стран Евросоюза заявили о намерении добиваться международной поддержки ключевых принципов и целей так называемой мирной формулы Владимира Зеленского. Как уточняется в документе, ранее в институтах ЕС неоднократно говорили о полной и безоговорочной поддержке всей украинской инициативы. На саммите предположили появление и других мирных инициатив.

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    Марина Совина
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