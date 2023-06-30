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11:01, 30 июня 2023Спорт

Выбранный на драфте НХЛ россиянин рассказал о необычных вопросах от клубов лиги

Выбранный на драфте НХЛ Симашев рассказал, что его спрашивали, не сидел ли он в тюрьме
Дмитрий Симашев (слева)

Дмитрий Симашев (слева). Фото: Arizona Coyotes

Защитник ярославского «Локомотива» Дмитрий Симашев рассказал о собеседованиях с клубами Национальной хоккейной лиги (НХЛ) перед драфтом-2023. Об этом сообщает «Матч ТВ».

По словам игрока, он поговорил с 20 командами. Россиянин назвал все вопросы одинаковыми, однако отметил, что было три необычных. «"Вы сидели в тюрьме?", "Если бы вы были животным, то каким?", "Что бы ты выбрал: макароны или картошку?"», — рассказал россиянин.

Симашев отметил, что разговаривал по-английски. «Может, они не хотели меня слишком грузить. А будь рядом переводчик, то могли бы и не такое спросить», — добавил защитник.

Симашев был выбран на драфте в первом раунде под шестым номером клубом «Аризона Койотс». Он получил самый высокий номер среди всех российских защитников в XXI веке.

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    Алексей Гусев
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