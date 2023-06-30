«Газпром» отказался выплачивать дивиденды за прошлый год

«Газпром» принял решение не выплачивать дивиденды по результатам деятельности за 2022 год

Общее собрание акционеров «Газпрома» приняло решение не выплачивать дивиденды по итогам деятельности в 2022 году, сообщает управление информации компании в официальном Telegram-канале.

При этом в сообщении подчеркивается, что на выплату промежуточных дивидендов за первое полугодие прошлого года были направлены рекордные в истории российского фондового рынка 1,2 триллиона рублей. Собрание утвердило годовой отчет и годовую отчетность за минувший год, а также решение о вознаграждении членов совета директоров и ревизионной комиссии.

Решение об отказе от выплаты дивидендов принято на фоне резкого сокращения добычи и экспорта газа, что связано с потерей объемов поставок на ранее ключевой европейский рынок.

В мае «Газпром» сократил добычу на четверть по сравнению с прошлым годом, а по итогам первого квартала снижение составило почти 20 процентов.

В сообщении компании на сайте Центра раскрытия корпоративной информации указано, что из системы стратегического планирования деятельности на 2024-2033 годы исключен целевой показатель по доле на европейском рынке. Такое решение принято, несмотря на проект строительства газового хаба в Турции, который должен позволить продавать российский газ в Южной Европе.