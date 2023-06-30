Опекуншу погибшего в российском регионе мальчика арестовали до 26 августа

В Екатеринбурге арестовали до 26 августа опекуншу, обвиняемую в убийстве приемного сына

В Екатеринбурге арестовали до 26 августа опекуншу, обвиняемую в убийстве шестилетнего приемного сына. Об этом сообщает РИА Новости.

Такое решение вынес Чкаловский районный суд города.

Ранее стало известно, что приемная мать мальчика, которого спустя несколько суток поисков нашли мертвым в гараже в Екатеринбурге, раздавала вещи сына.

Шестилетний ребенок, тело которого ранее обнаружили в Екатеринбурге, умер еще в декабре 2022 года. Приемная мать несовершеннолетнего долгое время скрывала факт его смерти от сотрудников структур, осуществляющих контроль над опекаемыми детьми, которые, в свою очередь, не приняли мер для установления обстоятельств жизни мальчика в семье опекуна.

В ходе допроса женщина заявила, что это был несчастный случай. «Она утверждает, что мальчика купали в ванной, а ее рядом не было. И будто бы он оставался наедине с 13-летней сестрой. Это все, конечно, будет проверяться. Если действительно произошел несчастный случай, то Вероника понесет наказание только за сокрытие», — пояснили следователи.

Известно, что приемная мать работала в школе семейного образования и вместе с мужем была в числе учредителей. Женщина преподавала географию и биологию. Коллеги претензий к ней не имели и отзывались о ней только положительно. Приемный отец в последнее время участвовал в специальной военной операции, после обнаружения тела ребенка его решили вернуть домой.