«Роскосмос» предложил Африке вместе строить новую станцию на орбите

«Роскосмос» предложил Египту и Алжиру вместе построить орбитальную станцию

Россия предложила властям Алжира и Египта принять участие в строительстве российской орбитальной станции. Об этом на встрече с президентом Владимиром Путиным сообщил глава «Роскосмоса» Юрий Борисов. Трансляцию вел телеканал «Россия 24».

Борисов рассказал, что недавно во время визитов в эти страны встретился в том числе с руководителями национальных космических агентств. «Я предложил им участие в Российской орбитальной станции. Причем полнокровное, не просто подготовку космонавтов, а вплоть до строительства национальных модулей», — отметил глава «Роскосмоса».