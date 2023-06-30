Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
22:44, 30 июня 2023Наука и техника

«Роскосмос» предложил Африке вместе строить новую станцию на орбите

«Роскосмос» предложил Египту и Алжиру вместе построить орбитальную станцию

Россия предложила властям Алжира и Египта принять участие в строительстве российской орбитальной станции. Об этом на встрече с президентом Владимиром Путиным сообщил глава «Роскосмоса» Юрий Борисов. Трансляцию вел телеканал «Россия 24».

Борисов рассказал, что недавно во время визитов в эти страны встретился в том числе с руководителями национальных космических агентств. «Я предложил им участие в Российской орбитальной станции. Причем полнокровное, не просто подготовку космонавтов, а вплоть до строительства национальных модулей», — отметил глава «Роскосмоса».

Что думаешь? Оцени!
    Екатерина Подвигина
    Обсудить
    Последние новости

    Принудительное лечение у сексологов, падение ставок по микрозаймам и сахарный акциз. Что изменится в России с 1 июля?

    УЕФА разрешил «Барселоне» выступать в Лиге чемпионов в сезоне-2023/2024

    Лавров оценил вероятность разрешения конфликта на Украине переговорами

    Лавров оценил вероятность ядерного конфликта между Россией и странами Запада

    Лавров оценил будущее ЧВК «Вагнер» в Африке после мятежа

    Лавров оценил предложение мира на Украине в обмен на территории

    Стало известно о поддержке ЕС налога на сверхприбыль от российских активов

    Стало известно о звонке Нарышкину от главы ЦРУ после начала мятежа Пригожина

    «Роскосмос» предложил Африке вместе строить новую станцию на орбите

    Бывшего главного раввина Москвы признали иноагентом

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости