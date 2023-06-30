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11:31, 30 июня 2023Экономика

Сборы в бюджет с богатых россиян взлетели

«Ведомости»: сборы с богатых россиян в бюджет в 2022 году выросли на 60%, превысив ₽1 трлн

Фото: Нина Зотина / РИА Новости

Сборы от повышенного НДФЛ для богатых в консолидированный бюджет России в 2022 году достигли 1,013 триллиона рублей, превысив показатель предыдущего года почти на 60 процентов. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на материалы к проекту закона об исполнении бюджета за прошлый год.

Прогрессивная шкала НДФЛ действует с 2021 года — теперь ставка для физлиц с доходами более 5 миллионов рублей в год составляет 15 процентов. Повышенный налог взимается только с той части заработка, что превышает 5 миллионов. В федеральный бюджет идет только 2 процентных пункта поступлений от налога из 15 процентов, остальные 13 распределяются в региональные бюджеты.

Таким образом, из 1,013 триллиона рублей федеральная казна получила 132 миллиарда — на 70 процентов больше, чем ожидал Минфин. В региональные бюджеты ушло 882 миллиарда вместо 553,7 миллиарда годом ранее.

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«Такой рост в прошлом году связан с увеличением доходов от НДФЛ, полученных с дивидендов на фоне высоких выплат», — объяснили в Минфине. Также свой вклад в рост показателя сделали доначисления ФНС по доходам, полученным в 2021 году.

Столь серьезное превышение доходов над ожиданиями также может быть связано с резким ослаблением рубля прошлой весной, добавил партнер департамента налогов и права компании ДРТ Антон Зыков. Состоятельные россияне с валютными доходами при уплате налогов были вынуждены применять курсы на дату их получения — а доллар весной мог превышать 100 рублей.

Доцент кафедры финансового контроля, анализа и аудита РЭУ имени Плеханова Юлия Коваленко также объяснила, что в прошлом году ряд компаний получил аномально высокую прибыль, из-за чего выросли и доходы граждан — им выплачивали бонусы, премии и повышенные дивиденды.

Ранее в июне Госдума приняла в первом чтении законопроект о налоге на сверхприбыль бизнеса. Ожидается, что бюджет дополнительно получит от него около 300 миллиардов рублей. Заместитель министра финансов Алексей Сазанов не исключил, что налог на сверхприбыль могут применить еще не раз, если возникнет необходимость финансировать дефицит бюджета и в какой-то отрасли появятся сверхдоходы.

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    Софья Ермакова
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