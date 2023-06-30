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16:37, 30 июня 2023Культура

Сестра Гуфа рассказала об отношениях рэпера с сыном

Super: Ольга Долматова рассказала об отношениях Гуфа с 13-летним сыном Сэми

Фото: @olgadolmatova

Сестра российского хип-хоп-исполнителя Гуфа (настоящее имя — Алексей Долматов) Ольга Долматова рассказала об отношениях рэпера с 13-летним сыном Сэми. Ее цитирует издание Super.

По словам сестры артиста, на данный момент Долматов много работает, из-за чего стал уделять детям меньше времени. При этом она выразила уверенность в том, что вскоре отец и сын возобновят общение. «Сэм с Лешей общаются не так часто, как хотелось бы. Мальчик очень похож на папу, и у них в настоящее время происходит битва характеров. Сэму, конечно, хотелось бы, чтобы папа был рядом, но папа сейчас вкладывается в будущее, в том числе для своих детей», — сказала она.

Долматова также подчеркнула, что рэпер выполняет все финансовые обязательства перед сыном. «Как-то раз мы приехали на Бали к Айзе с Алексеем и определили сумму финансовой поддержки Сэма, которая всех устроила. Тогда мы очень хорошо пообщались. Есть договоренности, которые Леша выполняет», — заключила она.

Ранее сын российского хип-хоп-исполнителя заявил о том, что не общается с отцом последние несколько месяцев.

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    Варвара Кошечкина
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