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13:13, 28 июня 2023Культура

Сын рэпера Гуфа не общался с отцом на протяжении последних месяцев

Сын российского рэпера Гуфа заявил, что не общался с отцом последние несколько месяцев

Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости

Сын российского хип-хоп-исполнителя Гуфа (настоящее имя — Алексей Долматов), 13-летний Сэми, заявил о том, что не общается с отцом последние несколько месяцев. Об этом он сообщил в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) своей матери Айзы-Лилуны Ай (Анохиной).

«Пару месяцев не общались. И вряд ли будем», — сказал подросток. «Это грустно, но все будет хорошо», — добавила экс-жена рэпера Айза.

Сэми сообщил, что начал посещать психолога, чтобы проработать травму. Проблемы возникли из-за того, что он рос без отца.

Ранее Анохина намекнула на то, что хочет лишить Долматова родительских прав на их общего сына.

Айза и Гуф сыграли свадьбу в 2008 году, а спустя пять лет у пары родился сын. В 2013-м певица и рэпер развелись, а через два года Айза вышла замуж за серфера Дмитрия Анохина, от которого родила второго ребенка. В 2020 году пара объявила о расставании.

В октябре 2021 года Гуф сделал предложение своей возлюбленной, модели Юлии Королевой, а спустя два месяца они поженились. Прошлой весной у артиста родилась дочь. В конце апреля этого года Долматов заявил о расставании с женой. При этом через месяц пара вновь сошлась.

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    Анастасия Астахова
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